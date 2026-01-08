三重県内のレギュラーガソリンの平均価格は、年末から約1円下がり、3週連続で150円台となりました。暫定税率の廃止で、ガソリン価格はしばらく横ばいで推移すると見られています。資源エネルギー庁が7日に発表した5日時点のレギュラーガソリンの三重県内の平均小売価格は、年末から0.9円下がって、1リットルあたり156.8円となりました。県内のレギュラーガソリンの平均価格は、暫定税率廃止の移行措置として補助金の拡充が始まった