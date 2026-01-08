佐渡市で5日、企業に社長の名前をかたるメールが届き、口座に入金させようとする詐欺未遂がありました。警察によりますと、佐渡市では5日、企業に差出人が社長名のメールが届き、「今後の業務プロジェクトに対応するためSNSに新しいワークグループを作成し、グループの2次元コードがを本メールに返信すること」などと指示があったということです。従業員が指示の通りグループを作