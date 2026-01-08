三重県菰野町にあるたいりん保育園で、7日、園児たちが餅つきを体験しました。この餅つき体験は、ネッツトヨタノヴェル三重が食育やSDGsの一環として行っているもので、たいりん保育園の園児や保護者など約80人が参加しました。ネッツトヨタノヴェル三重では、毎年、たいりん保育園の園児たちと農業体験を行っていて、この日に使われたもち米も園児たち自らが田植えや収穫を行ったものです。園児たちは大きな声で「よいしょ、よい