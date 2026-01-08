私はチヒロ。夫と小学生の娘と3人で暮らしています。3か月前から帰省の際に会うことを約束していたホノカ。前日になって「明日どうする？」と連絡したところ、なんと「連絡がないから、違う用事を入れてしまった」と言われたのです。私は約束を破られたことに腹を立てて、「信じられない！」「最低！」と責め立ててしまいました。するとホノカも反論してきたのです。ヒートアップした末に「2度と会わない」と連絡してしまいました