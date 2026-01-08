福井県庁＝2025年11月、福井市大手セクハラ問題で前職が辞職したことに伴う福井県知事選が8日告示され、いずれも新人で、前越前市長の無所属山田賢一氏（67）＝自民支持、共産党県委員会書記長金元幸枝氏（67）、元外務省職員の無所属石田嵩人氏（35）が立候補を届け出た。自民党は山田氏を支持するが、県連の一部が石田氏を擁立したため保守分裂選になった。投開票は25日。杉本達治前知事（63）のセクハラ問題で混乱した県政