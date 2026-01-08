【ハイパーポップ コレクション】 1月16日10時～順次予約受付開始予定 3月12日 発売予定 価格： PS5本体カバー（3種） 各11,480円 DualSense ワイヤレスコントローラー（3種） 各12,480円 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーション 5用本体カバーおよびDualSense ワ