24型「24V35S」 TVS REGZAは、ハイビジョン液晶レグザ「V35S」と「S25S」を1月23日に発売する。価格はオープン。ラインナップと市場想定価格は以下の通り。 【V35S】 40型フルHD「40V35S」70,400円前後 32型フルHD「32V35S」58,300円前後 24型HD「24V35S」47,300円前後 【S25S】 40型フルHD「40S25S」63,800円前後 32型フルHD「32S25S」52,800円前後 「V