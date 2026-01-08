体調不良のため、歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」の夜の部「女殺油地獄（おんなごろしあぶらのじごく）」を休演している歌舞伎俳優の松本白鸚（８３）が２５日の千秋楽まで休演すると８日、松竹が発表した。ダブルキャストで小栗錦左衛門を演じている中村東蔵（８７）が代役として出演する。白鸚が同演目に出演するのは初めて。序幕で長男の松本幸四郎（５２）が演じる主人公の与兵衛がケンカに巻き込まれ、白鸚演じる錦左衛門が