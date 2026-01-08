プロ野球・ヤクルトで活躍した青木宣親氏の妻で、元テレビ東京アナウンサーの青木佐知さんが、ヤクルトからポスティングシステムでホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手とのショットを披露した。佐知さんは８日にインスタグラムを更新し、「頑張れ！Ｊｒ．のお兄ちゃんみたいな存在の宗くん青木家みんなで応援しています」とエール。「３枚目は宗くんに許可いただいていますＪｒ→宗くん→Ｎｏｒｉハグの継承