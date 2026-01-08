特殊詐欺などで得た違法な収益のマネーロンダリング対策について、警察庁はきょう（8日）、不正な口座譲渡の罰則強化や、「送金バイト」への罰則導入などを盛り込んだ検討会の報告書を公表しました。警察庁によりますと、2024年の詐欺による被害額はおよそ3000億円にのぼり、依然として深刻な状況が続いています。こうした詐欺の背後には、警察庁が治安上の脅威と位置づける「匿名・流動型犯罪グループ」の関与がみられ、他人名義