松竹は8日、6日から体調不良のため「壽初春大歌舞伎」を休演していた松本白鸚（83）が舞台を降板することを発表した。代役を同日以降から中村東蔵（87）が務める。白鸚をめぐっては6日、体調不良のため同日の夜の部の公演を休演すると当日発表されていた。この日、同社は「歌舞伎座『壽 初春大歌舞伎』松本白鸚休演のお詫びと配役変更のお知らせ」と題した文書を発表。「歌舞伎座『壽 初春大歌舞伎』夜の部（※Aプロ）