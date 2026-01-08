「カーリング・プレイヤーズチャンピオンシップ」（７日、スタインバック）今季の世界最高峰グランドスラム大会の最終戦。１次リーグが行われ、２大会連続五輪メダルのロコ・ソラーレは世界チームランキング１位のカナダのチームホーマンを５−４で下し、２６年初勝利。１次Ｌ通算１勝１敗とした。初戦スウェーデンのチームハッセルボリに敗れ、黒星スタートとなったロコ。第２エンドにスキップ藤沢沙月がラストショットで完