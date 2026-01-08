ジャパン・インフラファンド投資法人は高い。７日取引終了後、みずほリースの子会社が出資持ち分の全てを保有するＭＭパワーから受けている非公開化を目的としたＴＯＢについて、買い付け価格が６万５０００円から６万７０００円に引き上げられたと発表。これを受けて買われている。 なお、買い付け期間の期限も１月７日から同２２日に変更された。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記