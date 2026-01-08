ルネサンスは４日続伸。７日取引終了後、東急傘下の東急スポーツシステムが運営する総合スポーツクラブ５施設と小型業態２施設、スイミングスクール１施設を譲り受け、これに関連する固定資産を取得すると発表した。事業譲受日は７月１日の予定。これが手掛かりとなっている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS