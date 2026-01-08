アシロが５連騰。７日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、英ロンドンに拠点を置く投資顧問会社アセット・バリュー・インベスターズによる株式保有割合が１７．０８％から１８．９７％へ一段と上昇したことが明らかになり、思惑視した買いが続いている。保有目的は「純投資及び重要提案行為などを行うこと」。報告義務発生日は１２月２４日となっている。 出所：MINKABU PRESS