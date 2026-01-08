気象庁によりますと、きょう（8日）低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東に進む見込みです。 【画像をみる】きょう（8日）日本海側を中心に大雪のおそれ→気象庁が北海道と北陸地方で警戒呼びかけ-全国的に強風・風雪・高波に注意 このため、日本海側は海沿いの平地でも積雪になるところがあり、風も強く山沿いを中心に夕方前後をピークに大雪になるところがあるということです。 また、気圧の傾きが大きく、雷