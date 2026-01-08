ワールドが反発している。同社は７日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２４．５％増の２０７９億３８００万円、最終利益は同１６．３％増の９７億４５００万円となった。堅調な業況を評価した買いが入ったようだ。 昨年２月末に連結加入したエムシーファッションがプラットフォーム事業の収益を押し上げた。アパレルブランド事業の不振