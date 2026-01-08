HYの新曲「Swing Swing Heart」が、1月18日より放送開始となるドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ／テレビ朝日系）の挿入歌に決定した。 （関連：HY、閏年2月29日に奏でられた「366日」一夜限りのスペシャルなビルボードライブを振り返る） 同ドラマは、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）演じるAIだけが親友の“変わり者イケメン”と、松本穂香演じる仕事に夢中な“堅実女子”が繰り広げるラブコメディ。本楽曲は新里英之