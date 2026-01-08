きょう（8日）午前9時20分ごろ、高松市西宝町2丁目の香川県教育会館ミューズホールの1階電気室から黒煙が出ていると通報がありました。 午前10時現在、消火活動が行われています。 消防によりますと、いまのところけが人の情報は入っていないということです。