午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６７５、値下がり銘柄数は８４８、変わらずは７５銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に医薬品、鉱業、石油・石炭、機械など。値下がりで目立つのはゴム製品、化学、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS