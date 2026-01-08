ジョンマスターオーガニックは1月8日、ピカチュウ スペシャルデザインアイテムとして全5商品を発売します。■ヘアケアアイテムやブラシ、リップカームなどがピカチュウ仕様に商品は、「ヘアケアセット」（6,600円）、「コンボパドルブラシ」（4,730円）、「コンボパドルブラシ ミニ」（4,180円）、「リップカーム（オリジナルシトラス）」（1,980円）、「L＆P ヘアオイル」（4,620円）。「ヘアケアセット」は、「C＆G シャンプー／