「ジルスチュアートビューティ」は2026年1月9日、新アイカラーパレット「ドレスドブルーム アイズ」全6色うち限定2色（各6,600円）をメインとしたスプリングコレクションを発売します。■Dress Up with Bloom纏う人を輝かせる様々な質感の布地と、優雅に咲き誇る大小の花々。この2つが出会うとき、唯一無二の華麗なドレスが現れる。2026年春、JILL STUARTが届けるのは、花びらを重ねたドレスのような彩りがまぶたにとけ込む新ア