エトヴォスは1月7日、「2026 SS Collection」を発売します。予約は公式オンラインストア・直営店舗にて受け付けています。■ベージュとピンクが魅力のアイテムが勢揃い同コレクションでは、“TWIN CHARM”をテーマに、ベージュとピンクそれぞれの魅力をいかしたアイテムを展開します。「ミネラルクラッシィシャドー」（4,620円）は、8種の美容成分配合したスキンケア発想のアイシャドウ。ピンクベージュパレットの「シフォンピンク