コーセーは2026年2月16日、同社のグローバルスキンケアブランド「雪肌精」より、汗や水を味方にUV膜を強くする新たな成分を採用した「雪肌精スキンケア UV エッセンス ジェル N」と「雪肌精スキンケア UV エッセンス ミルク N」（2品目2品種、ノープリントプライス）を発売します。紫外線が肌あれやシミ、シワの原因となるだけでなく、“パフォーマンス低下”の一因であることにも着目。これまで好評を得ている高い紫外線防止