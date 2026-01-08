横浜FCが１月８日にクラブの公式Xを更新。「伊藤翔選手が、契約満了に伴い、クラブを離れることが決定しましたのでお知らせいたします」と発信した。高校時代に“和製アンリ”と呼ばれた男は、中京大中京高を卒業後の2007年に渡仏。グルノーブルで４シーズンを過ごした。2010年に清水に加入し、日本でのキャリアをスタート。以降は横浜FM、鹿島でも活躍し、21年に横浜FCに赴く。松本へのレンタル移籍を挟み、25年までプレーし