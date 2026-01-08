8日10時現在の日経平均株価は前日比363.99円（-0.70％）安の5万1597.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は675、値下がりは848、変わらずは75。 日経平均マイナス寄与度は129.16円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が101.28円、アドテスト が65.51円、信越化 が29.41円、ＴＤＫ が12.79円と続いている。 プラス寄与度トップはコナミＧ で、日経平均を11.70円押し上げている。次いでファストリ が9.6