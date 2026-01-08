シンガポールメディアの聯合早報は7日、中国で「宅配便の受け取り拠点（共同受取所）」と呼ばれる小規模事業で、深刻な大量撤退が起きていると報じた。中国の共同受取所は、日本のコンビニ受け取りなどとは異なり、個人事業主が宅配業者から手数料を受け取って運営する形態だ。かつては「ラストワンマイルの救世主」「地域の金脈」ともてはやされたが、近年は事業主から「利用者が宅配会社のカスタマーサービスに電話をかけただけ