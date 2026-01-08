中国外交部の毛寧報道官は1月7日、「王毅中国共産党中央政治局委員・外交部長は1月7日から12日までエチオピア、ソマリア、タンザニア、レソトを訪問し、（エチオピア首都のアジスアベバにある）アフリカ連合（AU）本部で、『中国・アフリカ人文交流年』の開幕式に出席する」と発表しました。毛寧報道官は「王毅外交部長の今回のアフリカ4カ国訪問は、アフリカを毎年の最初の訪問先にするという36年にわたる中国外交部長の慣例を継