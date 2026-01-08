NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズは、8日に公式SNSを更新。7日に再び2WAY契約を結んだ河村勇輝（24）が早速登場した。6日（日本時間7日）にパリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村と再び2WAY契約したことを公式発表したブルズ。この日、ウィンディシティ・ブルズは公式SNSで「別人生なら…」というテーマで動画を投稿。史上初のスラムダンクコンテスト3連覇を果たしたマック・マクラングは「ユウキのアシ