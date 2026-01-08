【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、2027会計年度（26年10月〜27年9月）の国防予算について「極めて危険で困難な時代において、国益のため1.5兆ドル（約235兆円）とすべきだと決めた」と主張し議会に要求した。26会計年度は約9006億ドルで、実現すれば1.6倍規模となる。自身の交流サイト（SNS）に投稿した。政権が国防分野を重視する姿勢を示した形だが、予算編成の権限は議会にあり、思惑通りに進むかどうかは不透明だ