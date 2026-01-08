全国都道府県対抗男子駅伝18日に行われる全国都道府県対抗男子駅伝（広島）のエントリー選手が7日に発表された。出場選手の顔ぶれに日本大出身で元箱根ランナーの俳優・和田正人も反応した。元日の全日本実業団駅伝（ニューイヤー駅伝）、2〜3日に行われた箱根駅伝などに出場した選手も数多くエントリー。大学生では箱根を制した青学大から黒田朝日（岡山）、宇田川瞬矢（埼玉）、折田壮太（兵庫）ら最多9人の名前が並んだ。箱