アミックは、製造業・IT分野に特化した教育サービス「アミックアカデミー(以降、AMIACA)」を2026年1月より開始します。製造業の現場とITをつなぐ教育サービスとして、実務に活かせる体系的な学びを提供するサービスの登場です。 アミック「アミックアカデミー(AMIACA)」 サービス開始：2026年1月専用サイト：https://amiaca.jp/運営：株式会社アミック アミックより、製造業の現場とITをつなぐ教育サービス「