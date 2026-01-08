ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「じゅわっと甘さ広がる きつねうどん」を発売します。関西の食文化である「出汁」にとことんこだわった一杯です。 じゅわっと甘さ広がるきつねうどん 発売日：2026年1月13日(火)価格：538円(税込)販売エリア：近畿地区のローソン店舗 かつお節、宗田節、さば節、北海道産真昆布、煮干しなど、複数の素材から抽出しただしやエキスを使用。雑味とにごりのな