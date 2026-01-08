ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「らぽっぽファーム監修 ポテトアップルパイ風もち食感ロール」を発売します。さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」の人気No.1商品をイメージしたスイーツです。 ローソン「ご当地！うまいもん祭」らぽっぽファーム監修ポテトアップルパイ風もち食感ロール4個入  発売日：2026年1月13日(火)価格：376円(税込)販売エリア：近畿地区のローソン店舗&#160