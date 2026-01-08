◆プレミアリーグ第２１節マンチェスターＣ１―１ブライトン（７日、エティハド・スタジアム）ブライトン所属の日本代表ＭＦ三笘薫が０―１で迎えた後半１５分、得意のカットインでの右足シュートで、貴重な同点ゴール。中央左寄りの位置でパスを受けると、鋭いドリブルから最後は相手ＤＦの股を抜く技ありシュートを決めた。昨年９月２７日のチェルシー戦で左足首を負傷した後、約２か月半の離脱を経て、同１２月中旬に復帰し