ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「京大カレー部共同開発 レモンポークカレー」を発売します。スパイスを知り尽くした京大カレー部とのコラボレーションによる新感覚カレーです。 ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」京大カレー部共同開発 レモンポークカレー 発売日：2026年1月13日(火)価格：697円(税込)販売エリア：近畿地区のローソン店舗 スパイスに関わることなら何でも活動範囲とす