俳優小沢仁志（63）が7日、インスタグラムを更新。夜空に発見した光景を公開した。小沢は「そういえば昨夜空を見上げたら凄い光景が！絶対UFO」とつづり、光の点が連なる夜空の写真を公開した。この投稿に「浪漫ですね」「UFOですかね。小沢さん連れていかれないように気をつけてくださいね」「おーすごい写真」「オレも昨日見た！」「スターリンク衛生だと思いますよ」「スターリンクトレインですね」などのコメントが寄せ