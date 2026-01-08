漫才コンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が7日、インスタグラムを更新。着物姿で美脚をあらわにした。モモコは「太もも芸人の重谷ほたるちゃん！！めっちゃ可愛いので、一緒に写真撮りました明るくて最高」とつづり、レオタード姿の吉本新喜劇の座員・重谷ほたる（30）とのツーショットを公開した。そして着物姿のモモコは裾をまくり、美脚を披露。重谷と太ももを並べた。