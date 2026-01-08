グラビアアイドル、モデル、レースクイーンなどとして活躍する川瀬もえ（32）が7日、インスタグラムを更新。振り袖姿を公開した。川瀬は「今年のお振袖はみかん色です」とつづり、両手にみかんを持った振り袖姿を公開した。この投稿に「可愛いですね」「振り袖姿、めっちゃキレイです」「美人」「振袖姿可愛い過ぎる」などのコメントが寄せられている。2021年の「日本レースクイーン大賞」で新人部門および大賞のグランプリを史上