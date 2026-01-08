俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）が、新たにスタート。今回は、宮川一朗太が演じる浅野長勝を紹介する。【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…宮川一朗太が演じる浅野長勝は、織田家に仕える武士で、寧々の父。小一郎たちの亡き父・弥右衛門と戦に出たことがあり、今も藤吉郎に目をかけている。大河ドラマ第65作で描