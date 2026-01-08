出演作が相次ぎ、若手俳優の中でも注目を集める矢野ななか（20）の最新デジタル写真集『透明なファム・ファタル』（ワニブックス）が、1月13日から配信される。本作は、19歳のときに撮影されたもので、今しか残せない等身大の姿を収めた一冊となっている。【写真】豊満バストがあらわに…サウナで水着姿の矢野ななか本作のテーマは大学のサークル合宿。ユニフォーム姿で見せる初々しい表情や、仲間と過ごす日常の延長線上にあ