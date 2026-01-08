モデルでダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」の渡辺加苗（37）が7日までにインスタグラムを更新。胸元あらわな着物風衣装を披露した。渡辺は「こんばんはぱかぱかっと午年楽しく一年駆け抜けましょう」とつづり、着物風のゴージャスな衣装に身を包んだ動画を公開した。この投稿に「かなえ姫のおな〜り〜」「とーっても似合ってる。眩しいぐらい」「女王様」「ほんと素敵な着物姿」などのコメントが寄せられている。