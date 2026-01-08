大相撲初場所（１１日初日・両国国技館）で、昨年九州場所で初優勝を遂げたウクライナ出身の安青錦（安治川部屋）が新大関として土俵に上がる。初土俵から「最速出世」で看板力士に駆け上がった２１歳は、「今まで通りの自分でいい。変える必要はない」とぶれない相撲で連覇を狙う。５日の横綱審議委員会稽古総見では豊昇龍や琴桜と計１５番取り、息を切らしながら体の動きを確認した。６日は一門外の時津風一門の連合稽古に参