日本最古の学校といわれる足利市の史跡・足利学校では寒紅梅の可憐な花が咲き始めひと足早い春の訪れを告げています。 一年で最も寒さが厳しくなる時期の入り口、二十四節気の「小寒」を過ぎて、優美な花と相まって樹木全体がピンク色に包まれています。 史跡・足利学校の「学校門」の正面右手にある寒紅梅です。 樹齢はおよそ５０年で高さは５メートルほどあります。 今シーズンはいつもの年とほぼ同じ１２月２６