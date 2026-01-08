モデルでタレントの溝端葵（24）が7日、自身のインスタグラムを更新。グラビア撮影のオフショットを投稿した。「いろんなオフショット集！週プレのロケは超楽しくて最後には超爆睡！」とつづり、大胆なデザインの紫や茶色のビキニ水着ショットなどを公開。さらにグレーのタンクトップ姿でハンバーガーやポテトをほおばるショットや、豚肉のしゃぶしゃぶを手に笑顔を見せるショットなどもアップした。ファンやフォロワーからも「