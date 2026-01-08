栃木県内の県立高校の男子トイレで、生徒が別の生徒に暴行を加えている動画がＳＮＳ上で広がっている問題で、県教育委員会は７日記者会見を開き謝罪しました。 会見には大高栄男教育次長（※高は「はしごだか」）と、高校教育課の職員の合わせて３人が出席しました。 会見の冒頭。 県教育委員会大高栄男教育次長： 「県民の皆さまをはじめ、多くの方々にご心配、ご迷惑をおかけしましたこと、そして動画を見て不安に思われた