正月明けに余りがちなお餅を「つきたて」のような食感にリメイクする裏技が注目されている。レシピ動画メディアによると、1月は餅の検索数が通常の12倍に急増していて、2026年は電子レンジを活用した「焼かない・モチトロ食感」がトレンドだという。いちご大福や焼きカレーなど、手軽なアレンジ料理への活用を紹介する。レンジで簡単に“つきたて”食感が復活新しい年を迎えて、早7日。お正月に用意したのに余ってしまったお餅を、