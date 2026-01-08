レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。カフェでのオフショットを投稿した。「もうすぐオートサロンだね」とつづり、1月9日に開幕する世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン」（千葉・幕張メッセ）を楽しみにした。赤のトップスにグレーのミニスカート姿。黒のニーハイソックスを履いて“絶対領域”も公開し、紺のジャケットを