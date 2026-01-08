プレミアリーグ第21節、マンチェスター・シティとブライトンのゲームは1-1のドローに終わった。前半にアーリング・ハーランドのPKで先制されたブライトンだったが、後半に日本代表FW三笘薫がカットインから見事なコントロールショットによるゴールをものにし、敵地で貴重な勝ち点1をもぎ取った。試合後、ファビアン・ヒュルツェラー監督は三笘の活躍と重要性を称え、コンディションを100％まで押し上げていきたいと語った。地元紙