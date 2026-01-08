JR西日本によりますと、きょう（8日）午前9時6分、山陽新幹線みずほ605号が東広島～広島駅を走行中に運転士が油のような臭いを確認したため、広島駅で車両の確認を行っているということです。 この影響で山陽新幹線（下り）は広島～博多までの間で一部列車に遅れが生じているということです。